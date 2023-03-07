Заразные медиумы: новосибирцы занесли корь жителям Братска на спиритических сеансах

Гадалки из Новосибирска занесли корь в Иркутскую область.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Семья из Новосибирска из двух детей и трех женщин заразила корью жителей Братска. Об этом стало известно, когда из съемной квартиры госпитализировали ребятишек. Позже у них подтвердился диагноз.
Но новосибирцы оказались не простые. Дело в том, что в квартире обосновалась семья гадалок и медиумов, которая консультировала братчан «по личным вопросам». С жителями Братска контактировали две другие женщины. И сколько человек сходили на их спиритические сеансы, неизвестно.
— Я бы хотела обратиться к лицам, которые посещали сеансы и скрывают это. Просто обратитесь в поликлиники. Привиться нужно в течение 72 часов после контакта. И даже если вы заболеете, то корь на фоне вакцинации будет протекать в более легкой форме, —отметила врач-эпидемиолог горбольницы №5 Светлана Кунекова.
Со всеми жильцами дома, где проживала семья, провели беседу и дали рекомендации по прививкам.
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