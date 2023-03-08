«Только залить кипятком»: в Новосибирске приготовили более 2,5 тысяч сухих борщей для участников СВО

Сибирячки изготовили тысячи борщей для участников СВО. Фото: telegram-канал СухБат54+СИБИРЬ

Сибирячка Наталья решила помочь участникам СВО и организовала производство супов быстрого приготовления. За полгода существования проект «СухБат54» объединил сотни людей:

- Я работаю парикмахером, долго думала – чем помочь и остановилась на приготовлении супчиков. Нас уже 275 человек, мы готовим сибирский борщ, гороховый суп, грибной суп, домашнюю лапшу, гречку с печенью. Также мы делаем энергетические батончики, каши, компот, – рассказала КП-Новосибирск волонтер «СухБат54» Наталья.

Супы можно приготовить за 5 минут. Фото: telegram-канал СухБат54+СИБИРЬ

Женщины распределились – закупают овощи и мясо, сушат на электро-сушилках и собирают по рецепту. В приготовлении такие блюда просты. Например, пакет сушеного сибирского борща на 5 порций нужно залить 3,5 литрами кипятка и варить всего 3-5 минут.

- Первая отправка на СВО была около 500 порций, вторая 800, третья 1200 – мужчины были очень рады вашим супчикам. Сказали ,что очень быстро, удобно и вкусно! Благодарят от души, – сообщила Наталья.

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