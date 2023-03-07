Отдыхал в припаркованной машине: в Новосибирской области в ДТП погиб таксист

В аварии погиб 58-летний водитель. Фото: Госавтоинспекция НСО.
В Новосибирской области на подъезде к Искитиму в жестком ДТП погиб таксист. Он был в припаркованном автомобиле, когда на него наехал Infinity FX
— 6 марта в 4.30 34-летний водитель автомобиля Infinity FX ехал по улице Шипуновский квартал Искитима в сторону улицы Прорабская. Возле дома № 1 на Шипуновском квартале он наехал на стоявший «Хендай Солярис», в салоне которого был 58-летний водитель, который скончался от травм, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
В ходе разбирательства было установлено, что в момент ДТП водитель «Инфинити» был пьян.
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