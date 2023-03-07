В Новосибирскую область вернутся морозы до – 22 градусов

В Новосибирск вернутся морозы.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирскую область посреди праздничной недели вернутся морозы. Об этом сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.
– В северных районах региона в ночь с 8 на 9 марта наступит похолодание до –12, – 17, местами до – 22 градусов, – предупреждают синоптики.
По юго-восточной стороне будет теплее. Там температура в четверг, 9 марта, составит от – 6 до – 11 градусов днем. В Новосибирске продолжатся метели, дневная температура опустится до – 7 градусов.
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