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НовостиПроисшествия7 марта 2023 1:41

Автобус сбил пенсионера в Дзержинском районе Новосибирска

Пешеход остался жив
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске произошло ДТП с автобусом в Дзержинском районе.

В Новосибирске произошло ДТП с автобусом в Дзержинском районе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром во вторник, 7 марта, в Новосибирске в районе улице Национальной водитель автобуса № 30 сбил человека. Об этом сообщил читатель КП-Новосибирск.

По словам источника, ДТП произошло около 8 утра после выезда автобуса из автопарка.

По предварительной информации, пострадавшим оказался пожилой человек в состоянии алкогольного опьянения. Он остался жив.

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