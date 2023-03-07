Автобус сбил пенсионера в Дзержинском районе Новосибирска

В Новосибирске произошло ДТП с автобусом в Дзержинском районе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Утром во вторник, 7 марта, в Новосибирске в районе улице Национальной водитель автобуса № 30 сбил человека. Об этом сообщил читатель КП-Новосибирск.
По словам источника, ДТП произошло около 8 утра после выезда автобуса из автопарка.
По предварительной информации, пострадавшим оказался пожилой человек в состоянии алкогольного опьянения. Он остался жив.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер