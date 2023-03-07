Автобус сбил пенсионера в Дзержинском районе Новосибирска

В Новосибирске произошло ДТП с автобусом в Дзержинском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром во вторник, 7 марта, в Новосибирске в районе улице Национальной водитель автобуса № 30 сбил человека. Об этом сообщил читатель КП-Новосибирск.

По словам источника, ДТП произошло около 8 утра после выезда автобуса из автопарка.

По предварительной информации, пострадавшим оказался пожилой человек в состоянии алкогольного опьянения. Он остался жив.

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