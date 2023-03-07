В Новосибирске на Большевистской белая «Тойота» на скорости влетела в ограждение. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске в Октябрьском районе произошло жесткое ДТП. Там белая «Тойота» влетела в ограждение. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

- Вечером 6 марта на Большевистской, 131, водитель белого универсала Toyota Corolla Fielder врезалась ограждение, – написали очевидцы в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, иномарка получила серьезные повреждения. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

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