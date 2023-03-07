Журналистка из Новосибирска стала единственной из СФО победительницей Всероссийского конкурса. Фото: Виктория Рыжих // "Горсайт".

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Имя ей – женщина!». Журналистка из Новосибирска, спецкор «Горсайта» Виктория Рыжих, выиграла в номинации «Всегда в форме».

По словам девушки, к участию в конкурсе отнеслась скептически. Была уверена, что побеждают более опытные журналисты. Те, кто в профессии больше 10 лет.

– Это моя первая победа в каких-либо конкурсах по журналистике, и сразу такая значимая, – порадовалась специальный корреспондент Горсайта.

Известно, что на конкурс Виктория отправила статью о сотруднице ГИБДД Мирине Энгель. Она уже 15 лет обеспечивает безопасность на дорогах Новосибирска.

Известно, что спецкор «Горсайта» стала единственной из СФО победительницей Всероссийского конкурса.

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