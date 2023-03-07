Новосибирск из-за сильного гололеда сковали пробки в 7 баллов утром 7 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пробки в 7 баллов сковали Новосибирск предпраздничным утром 7 марта. На дорогах сильный гололед. Рассказываем, по каким улицам сегодня не проехать.

По данным «2ГИС», заторы на Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Не проехать по улицам Широкой, Станционной, проезду Энергетиков и по площади Труда. Пробки на улицах Ватутина, Котовского и Станиславского. Заторы на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской, Кирова, Никитина. Пробки на улицах Добролюбова и Восход. Заторы на улицах Фрунзе и Дуси Ковальчук.

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