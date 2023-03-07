Новосибирцы 7 марта увидят полную «Луну Червя»

Новосибирцы смогут наблюдать такое астрономическое явление, как полная «луна Червя».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во вторник, 7 марта, новосибирцы смогут наблюдать такое астрономическое явление, как полная «Луна Червя». Фаза полнолуния наступит в 19:40 по местному времени: тогда спутник Земли окажется на одной линии с Солнцем.
— Поскольку это полнолуние, то в этот день Луна напротив Солнца. Грубо говоря, Солнце село — Луна взошла. Приблизительно момент полнолуния будет на закате Солнца, но полную луну можно будет смотреть всю ночь, вплоть до рассвета, — пояснил КП-Новосибирск старший научный сотрудник ИПА РАН Николай Борисович Железнов.
Такое необычное название полнолуние в народе получило из-за того, что в марте земляные черви начинают понемногу появляться в оттаивающей почве. А это является еще одним ярким признаком прихода весны.
Следующее полнолуние ждет новосибирцев 6 апреля 2023 года.
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