ХК «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» домашний матч в плей-офф КХЛ

ХК «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» в домашнем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

ХК «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» в домашнем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В первом периоде омские хоккеисты забили две шайбы, новосибирские — одну. Во втором периоде единственная шайба была за гостями, в третьем спортсмены «Сибири» забили две шайбы, но победный гол «Авангарда» принес ему победу.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Авангарда». Четвертая игра в серии пройдет 8 марта.

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