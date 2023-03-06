В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Раисом Абдуловым

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО 47-летним Раисом Абдуловым.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области простились с погибшим на СВО 47-летним Раисом Абдуловым. Его не стало 20 февраля 2023 года.
— Низкий поклон родителям, воспитавшим Героя. Наш земляк отдал свою жизнь за мир, спокойствие людей и безопасность своей страны и ее народа, — сообщили в администрации Чановского района Новосибирской области.
Редакция КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким Раиса Абдулова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер