В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Раисом Абдуловым

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО 47-летним Раисом Абдуловым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО 47-летним Раисом Абдуловым. Его не стало 20 февраля 2023 года.

— Низкий поклон родителям, воспитавшим Героя. Наш земляк отдал свою жизнь за мир, спокойствие людей и безопасность своей страны и ее народа, — сообщили в администрации Чановского района Новосибирской области.

Редакция КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким Раиса Абдулова.

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