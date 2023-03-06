В Новосибирске поликлиника отказалась отправлять в санаторий ребенка-инвалида

В Новосибирске поликлиника №20 отказалась отправлять на санаторное лечение ребенка-инвалида. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске поликлиника №20 отказалась отправлять на санаторное лечение ребенка-инвалида. В медучреждении пояснили, что заболевание ребенка не имеет показаний для лечения в санатории. В произошедшем разбиралась прокуратура.

— В поликлинике не приняли во внимание рекомендации Индивидуальной программы реабилитации и абилитации, в соответствии с которой ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении, а также наличие у ребенка сопутствующих заболеваний, для которых также имеются такие показания, — сообщили в ведомстве.

Прокурор Железнодорожного района вынес представление главврачу поликлинике. Его рассмотрели и ребенку выдали необходимые документы для поездки в санаторий.

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