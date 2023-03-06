Новосибирский цветочный салон сделал огромный букет за 150 тысяч рублей – его переносили грузчики и доставляли на ГАЗели

Такой сюрприз на день рождения сделал своей возлюбленной щедрый местный житель. Фото: предоставлено Ириной

В Новосибирске цветочный салон продал огромный букет из лилий. Его стоимость составила 150 тысяч рублей. Такой сюрприз на день рождения сделал своей возлюбленной щедрый местный житель.

Как рассказала BFM-Новосибирск владелица сети цветочных салонов «Цветы Афродиты» Ирина Мжельская, в один из дней к ним пришел молодой человек. Он заявил, что хочет заказать букет за 150 000 рублей. Работники салона все посчитали и сориентировали клиента по составу композиции.

Ирина призналась − они с коллегами сначала не поверили, что заказ реален.

− Проходят сутки. На второй день я сижу на маникюре, и тут мне на карту приходит предоплата 70 тысяч рублей. Оказалось, что это от того парня. У нас начался мандраж. После предоплаты все напряглись, потому что никто изначально не поверил, что этот заказ состоится, − рассказала Ирина Мжельская. – Вызвали две смены в магазине. Этот букет делали семь флористов.

В основе цветочной композиции были лилии. Ее дополнили дельфиниум, эустома, солидаго и берграсс. Букет, по словам Ирины, получился огромным. Встал вопрос – как доставить заказ до клиента.

− Решили, что букет доставит ГАЗель. Для того, чтобы перевезти его без потерь, мы изготовили специальную конструкцию − что-то типа носилок, на которые мы ставили этот букет. Вызывали грузчиков, они донесли цветы до ГАЗели. Доставили сюрприз по адресу, где девушка нашего клиента отмечала день рождения, − отметила владелица сети цветочных салонов. – Когда мы выгрузили букет – прохожие останавливались и снимали его на телефоны. Сами грузчики были в шоке! Когда мы, наконец, его доставили – я заплакала. Потому что это такой стресс…

Ирина добавила, что с того момента более дорогих заказов на один букет у салона не было.

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