Трехсотлетняя долгожительница из Новосибирской области поучаствует во всероссийском конкурсе

320-летняя сосна представит Новосибирскую область на конкурсе «Российское дерево года — 2023». Фото: Евгений Шестернин

320-летняя сосна представит Новосибирскую область на конкурсе «Российское дерево года — 2023». Об этом рассказали в региональном минприроды.

— От региона в конкурсе будет участвовать сосна, возраст которой, по экспертной оценке, составляет более 320 лет, а высота — более 26 метров. Дерево, имеющее статус памятника живой природы, растет на территории образовательного парка им. О. Кошевого, расположенного недалеко от Бердска, — пояснили в ведомстве.

Высота дерева - более 26 метров. Фото: Минприроды НСО

Победителя конкурса определит открытое онлайн-голосование на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Оно будет проходить с 1 мая по 1 августа 2023 года.

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