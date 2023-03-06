В Новосибирске открывают две новые специальности в НВВКУ

В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) открывают две новые специальности. Фото: Татьяна ОСИПОВА

В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) открывают две новые специальности. Срок обучения по ним составит четыре года.

Речь идет о следующих специальностях − «Применение мотострелковых подразделений по охране объектов высшей категории» и «Военно-политическая работа в войсках». Набор будет производиться впервые, сообщает «Навигатор».

Заявления на поступление в училище начнут принимать с апреля. Вся необходимая информация размещена на сайте НВВКУ.

− Обучение в училище приравнивается к действительной военной службе, в ее общий срок засчитывается время обучения, − отметили в публикации.

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