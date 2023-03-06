В Новосибирске с 23 марта запретят парковку около «Локомотив-Арены»

В Новосибирске около «Локомотив-Арены» ограничат остановку и стоянку транспортных средств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске около «Локомотив-Арены» с 23 марта ограничат остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщили в мэрии города.

Дорожные знаки «Остановка запрещена» и информационные таблички «Работает эвакуатор» установят на въезде на территорию волейбольного центра.

− Ограничение устанавливается для обеспечения транспортной доступности и исключения заторных ситуаций на указанном участке автодороги, − объяснили в муниципалитете.

Водителей призвали быть внимательными и соблюдать ПДД.

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