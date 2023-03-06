МЧС объявило штормовое предупреждение в Новосибирской области в ночь на 7 марта. Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС объявило штормовое предупреждение в Новосибирской области в ночь на 7 марта. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Ожидается также гололедица.

— Возможно повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение количества ДТП, — сообщили в ведомстве.

В МЧС советуют во время сильного ветра закрывать окна, находясь дома, а находясь на улице — держаться подальше от деревьев и различных ветхих конструкций. А также не подходить к мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередач.

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