Мокрый снег и ветер ждут новосибирцев в предпраздничный день 7 марта

В Новосибирске потеплеет до +1. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске перед выходным будет теплая погода. Синоптики обещают потепление ночью до -1…-3, а днем до +1…-1.

— Ожидается облачность, небольшой снег, мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11, местами до 16 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет 0, -5, местами до -10, днем -3…+2. Порывы ветра ночью усилятся до 20, а днем до 16 метров в секунду.

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