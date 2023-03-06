Попросил закурить: новосибирцы получили по 9,5 лет тюрьмы за жестокое убийство бродяги на шашлыках

Подсудимые скрывались месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске двое мужчин 32 и 27 лет получили сроки за жестокое убийство бродяги на шашлыках. Трагедия произошла в ночь на 26 июня 2022 года в лесопарке на «Чистой Слободе».

По данным следствия, 32-летний подсудимый и его 27-летний друг с девушкой жарили шашлыки в лесополосе, выпивали. К ним несколько раз подходил бездомный и просил закурить, ему отказали. Ближе к полуночи девушка ушла, и мужчины пришли к лежанке бездомного, пока тот спал. Сожительница бездомного заметила мужчин и убежала.

- Подсудимые схватили 47-летнего бездомного и потащили к своему костру. Конфликта между ними не было, но якобы в воспитательных целях один нанес удар в грудь, потерпевший упал на колени. Они нанесли не менее 5 ударов по голове и другим частям тела. Смерть потерпевшего наступила от черепно-мозговой травмы спустя 2-3 часа, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Екатерина Федосеева.

После избиения подсудимые скрылись, их задержали через месяц. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Оба написали явки с повинной, изменив в показаниях количество ударов, и ходатайствовали о рассмотрении дела в суде присяжных.

- Оба ранее не были судимы, характеризуются положительно. Работали в ИП и в обслуживании аэропорта. У одного из них есть малолетний ребенок. Потерпевший до начала лета жил в квартире с матерью по соседству, помогал ей по дому, но стал злоупотреблять алкоголем и перебрался в лесополосу к знакомой, – рассказала КП-Новосибирск Екатерина Федосеева. – Суд присяжных единогласно признал мужчин виновными.

Судья Ленинского районного суда назначила каждому 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск матери потерпевшего о компенсации морального вреда по 500 тысяч рублей с каждого и расходов на погребение. Приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber