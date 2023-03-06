Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 марта 2023 12:38

Попросил закурить: новосибирцы получили по 9,5 лет тюрьмы за жестокое убийство бродяги на шашлыках

Новосибирцы получили по 9,5 лет тюрьмы за жестокое убийство бродяги на шашлыках
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Подсудимые скрывались месяц.

Подсудимые скрывались месяц.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске двое мужчин 32 и 27 лет получили сроки за жестокое убийство бродяги на шашлыках. Трагедия произошла в ночь на 26 июня 2022 года в лесопарке на «Чистой Слободе».

По данным следствия, 32-летний подсудимый и его 27-летний друг с девушкой жарили шашлыки в лесополосе, выпивали. К ним несколько раз подходил бездомный и просил закурить, ему отказали. Ближе к полуночи девушка ушла, и мужчины пришли к лежанке бездомного, пока тот спал. Сожительница бездомного заметила мужчин и убежала.

- Подсудимые схватили 47-летнего бездомного и потащили к своему костру. Конфликта между ними не было, но якобы в воспитательных целях один нанес удар в грудь, потерпевший упал на колени. Они нанесли не менее 5 ударов по голове и другим частям тела. Смерть потерпевшего наступила от черепно-мозговой травмы спустя 2-3 часа, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Екатерина Федосеева.

После избиения подсудимые скрылись, их задержали через месяц. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Оба написали явки с повинной, изменив в показаниях количество ударов, и ходатайствовали о рассмотрении дела в суде присяжных.

- Оба ранее не были судимы, характеризуются положительно. Работали в ИП и в обслуживании аэропорта. У одного из них есть малолетний ребенок. Потерпевший до начала лета жил в квартире с матерью по соседству, помогал ей по дому, но стал злоупотреблять алкоголем и перебрался в лесополосу к знакомой, – рассказала КП-Новосибирск Екатерина Федосеева. – Суд присяжных единогласно признал мужчин виновными.

Судья Ленинского районного суда назначила каждому 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск матери потерпевшего о компенсации морального вреда по 500 тысяч рублей с каждого и расходов на погребение. Приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber