В Новосибирске у длинномера на ходу на дорогу слетели бетонные плиты

Бетонные плиты слетели прямо на дорогу. Фото: «Моя Первомайка»

В Новосибирске недалеко от остановки «Разъезд Иня» длинномер потерял бетонные плиты. ДТП случилось днем в понедельник, 6 марта. О нем рассказали очевидцы в соцсетях.

— На Разъезде Иня по направлению в сторону «Весеннего» длинномер потерял бетонные плиты, — пишут люди в паблике Вконтакте «Моя Первомайка».

К счастью, в момент случившегося другие автомобили находились далеко. Но, по словам людей, из-за случившегося на дороге образовалась пробка. Однако вскоре плиты с дороги убрали и движение нормализовалось. Сейчас движение по Бердскому шоссе свободное. Общая загруженность городских дорог по данным сервиса 2ГИС — 6 баллов.

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