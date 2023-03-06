В Новосибирске росгвардейцы задержали мужчину, укравшего женскую сумку из больницы

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл женскую сумку из больницы. Оказалось, что преступление совершил ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель.

2 марта в утреннее время поступил сигнал тревоги из отделения банка, расположенного на улице Никитина в Октябрьском районе. Туда направилась группа задержания.

Сотрудник финансовой организации рассказал, что к ним в офис пришел подозрительный мужчина. Он длительное время находился у банкоматов.

− В ходе проверки личности мужчины − 42-летнего ранее неоднократного судимого жителя Новосибирска – было установлено, что он находится в розыске как лицо, скрывшееся от органов дознания, − сообщили в Росгвардии.

Более того, по приметам он был похож на подозреваемого в совершении кражи из медучреждения. Инцидент произошел 1 марта на улице Тургенева.

Злоумышленник похитил из кабинета сумку, которая принадлежала 55-летней женщине. В ней находились смартфон, документы, банковские карты и 300 рублей наличными. Действия сибиряка попали в объектив камеры видеонаблюдения, благодаря чему удалось составить ориентировку.

Мужчину обыскали – в его пакете обнаружили ту самую женскую сумку. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Местного жителя заключили под стражу, уточнили в ГУ МВД России по региону.

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