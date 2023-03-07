«Ее клиентка перешла ко мне»: новосибирский косметолог пожаловалась на травлю со стороны конкурентки

Женщина ходила на процедуры три месяца. Фото: Анастасия Осипова

Новосибирский косметолог пожаловалась на происки коллеги по цеху. По словам Дарьи, другой косметолог начала от нее «избавляться».

- В ноябре в нашу клинику пришла девушка. Она у нас делала процедуры вплоть до февраля месяца: разные пилинги, уколы красоты и много чего еще. Девушка ходила к нам до февраля, - рассказала КП-Новосибирск Дарья, косметолог. – Когда мы делали ей одну из процедур, она начала жаловаться на своего прошлого косметолога. Мол, та ей все лицо испортила. Когда клиентка сказала имя женщины, я поняла о ком идет речь.

По словам Дарьи, травля со стороны конкурентки началась в феврале.

- Наша клиентка начала выставлять посты со словами, что мы ей испортили лицо, хотя с ним все было хорошо. Потом наши аккаунты отправили в теневой бан, а после кто-то накрутил нам ботов-подписчиков в соцсетях, - говорит женщина.

По словам Дарьи, сейчас многие из ее клиентов не могут записаться. А она пока не знает, что делать в этой ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber