Пьяный новосибирец пытался вызволить друга из реанимации Центральной клинической больницы

Сибиряк пытался проникнуть в реанимационное отделение ЦКБ и вызволить приятеля. Фото: АБ «Гвардия»

В Новосибирске пьяный мужчина пытался проникнуть в реанимационное отделение Центральной клинической больницы, где лежал его друг. Об этом сообщили в Агентстве Безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 4 марта в Советском районе. Сибиряк пытался вызволить приятеля из больничной палаты.

− Известно, что его друг поступил в медучреждение накануне с признаками отравления неизвестным веществом, − рассказали в АБ «Гвардия».

На место прибыли бойцы ГБР. Они задержали новосибирца, после чего передали его полицейским.

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