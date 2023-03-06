В Новосибирске таксист продает две двухуровневые квартиры за 42 миллиона рублей

Новосибирский таксист Максим Шарухин выставил на продажу две свои квартиры.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирский таксист Максим Шарухин выставил на продажу две свои квартиры. Общая стоимость жилплощади — около 42 миллионов рублей. Объявления о продаже он разметил на своей странице ВКонтакте.
Обе квартиры — двухуровневые, находятся на улице Красноярской. Площадь одной из них — четырехкомнатной — 167, 9 квадратных метров. Она обойдется покупателю в 18 миллионов рублей.
Вторая квартира — пятикомнатная, площадью 254 квадратных метра. Она стоит 24 миллиона рублей.
На вопрос корреспондента КП-Новосибирск о том, почему он решил расстаться с недвижимостью, Максим не ответил.
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