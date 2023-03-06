В Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль судебных приставов попал в тройное ДТП

Три машины столкнулись на перекрестке улицы Дмитрия Шамшурина и Комсомольского проспекта. Фото: АСТ-54
В понедельник, 6 марта, в Железнодорожном районе Новосибирска произошло тройное ДТП. Одним из участников аварии стал автомобиль судебных приставов.
Три машины столкнулись на перекрестке улицы Дмитрия Шамшурина и Комсомольского проспекта. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».
− В результате столкновения один из автомобилей завалился на правый бок. Информация о пострадавших не поступала, − говорится в публикации.
Кто является виновником ДТП − неизвестно.
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