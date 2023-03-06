В Новосибирской области обеспечат сотовой связью и интернетом рекордное число населенных пунктов в 2023 году

Данную тему подняли в ходе оперативного совещания 6 марта. Фото: правительство НСО

В 2023 году рекордное число населенных пунктов в Новосибирской области обеспечат голосовой сотовой связью и мобильным интернетом. Данную тему подняли в ходе оперативного совещания 6 марта. Губернатор НСО Андрей Травников рассмотрел вопросы, которые касаются развития инфраструктуры связи в регионе.

Андрей Травников вспомнил, что в 2018 году он был недоволен методами реализации проекта «Устранение цифрового неравенства».

− В те годы все завершалось установкой столба с вай-фай посредине села. Мы тогда сказали – нет, в Новосибирской области мы одновременно будем подключать соцобъекты, органы власти, сегодня подключаем отдельные домохозяйства, идем большими темпами, и в ближайшие годы везде, где связь необходима, она будет, − подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что связью обеспечат даже малые населенные пункты, в которых проживают более 100 человек. Андрей Травников пообещал – все сибиряки получат доступ к современным сервисам.

Также губернатор акцентировал внимание на том, что в 2022 году Новосибирская область помогала восстановить и организовать связь в Беловодском районе.

Примечательно, что темпы развития инфраструктуры связи на территории региона достаточно высокие. По данным Росстата, в 2021 году обеспеченность домохозяйств Новосибирской области широкополосным доступом к сети «Интернет» составила 83,8%, в 2022 году − более 86%.

Вопросы развития инфраструктуры связи в Новосибирской области решаются в рамках реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства – УЦН 2.0, а также региональной госпрограммы «Цифровая трансформация Новосибирской области».

За период 2021-2022 годов в НСО обеспечили сотовой связью 17 населенных пунктов с населением 7,6 тысячи жителей и 70 населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек.

В 2023 году в рамках госпрограммы и федерального проекта УЦН голосовой сотовой связью и мобильным интернетом обеспечат рекордное число населенных пунктов – еще 74 населенных пункта Новосибирской области.

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