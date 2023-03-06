В НСО по нацпроекту отремонтируют 80 дорог и мостов в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области по нацпроекту БКД на 84 объектах проведут дорожные работы в 2023 году. 80 из них сдадут уже к концу года. Об этом сообщает правительство НСО. В настоящий момент заказчики завершают заключение договоров на ремонт, в том числе и капитальный.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолия Костылевского, объекты на 2023 год уже согласовали. Процедура контракции, уточнил он, завершена на 81 %. К 31 марта закончат заключать контракты с подрядчиками.

В правительстве рассказали, что 19 объектов, включенных в нацпроект на этот год, находятся в Новосибирске. Речь идет об улицах Софийской, Тайгинской, Советском шоссе и дамбе ОбьГЭС.

– Остальные объекты распределили по 27 районам области. Среди них – автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и «Здвинск - Довольное» с выходом на дорогу «К-09», – добавили в правительстве.

Реализацию нацпроекта БКД в НСО контролируют власти региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber