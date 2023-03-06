«Пытался снегом закидать огонь»: 12-летний мальчик из многодетной семьи чудом спасся на пожаре под Новосибирском

В поселке Моховое под Новосибирском на пожаре чудом спасся 12-летний мальчик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Моховое под Новосибирском у многодетной семьи произошла беда – загорелся дом. В пожаре чудом не погиб 12-летний мальчик. Ребенок пытался самостоятельно справиться с огнем, но не вышло. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Произошло ЧП 2 марта. В этот день подросток пришел из школы домой. Родители были на работе. Мальчик затопил печь. Когда зашел в комнату, там уже горели береста и дрова, лежащие рядом с печкой. Мальчик попытался самостоятельно закидать снегом возгорание, но оно разрасталось, – рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Алексей Чеботок.

Ребенок успел выбежать на улицу, позвал соседей. Те вызвали спасателей. В службе 112 им сообщили, что сигнал о пожаре уже поступил с установленного в доме датчика. И пожарные в пути.

Когда сотрудники МЧС приехали, из дома валил дым. Огонь удалось ликвидировать за 3 минуты. Пламя повредило мебель, вещи на площади 10,5 квадратов.

Благодаря срабатыванию датчика дом остался пригоден для жилья. После косметического ремонта семья сможет туда вернуться. Пока погорельцы живут у родственников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber