В Новосибирске пьяный мужчина пытался прорваться в реанимацию к госпитализированному приятелю

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

3 марта в 14.27 в магазине Калининского района бойцами ГБР-72 ГВАРДИИ были задержаны две несовершеннолетние девочки, пытавшиеся похитить продукты на сумму свыше 2,5 тысячи рублей. На место происшествия были вызваны их родители. Они возместили причиненный детьми ущерб.

В этот же день в 16.22 бойцы ГБР-73 в хозяйственном магазине на улице Ватутина задержали пьяного мужчину, который из хулиганских побуждений пытался устроить с продавцами драку. Задержанный был передан в полицию.

4 марта в 14.54 за попытку кражи из магазина в Ленинском районе города Новосибирска «гвардейцами» был задержан пятилетний мальчик. Он пытался вынести без оплаты товар на сумму более 5 тысяч рублей. Вызванные в магазин родители ребенка оплатили стоимость украденного.

4 марта в 16.21 в Советском районе города Новосибирска бойцами группы быстрого реагирования был задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который пытался проникнуть в реанимационное отделение Центральной клинической больницы. Он настойчиво рвался туда для того, чтобы вызволить госпитализированного приятеля. Известно, что его друг поступил в медучреждение накануне с признаками отравления неизвестным веществом. Задержанный мужчина был передан сотрудникам полиции.

5 марта бойцы ГБР-11 ГВАРДИИ в Кировском районе города Новосибирска задержали восьмилетнего мальчика, который ранее неоднократно совершал кражи и за несколько раз похитил из магазина игрушки на сумму около 4 тысяч рублей. Поскольку несовершеннолетний не сообщил охранникам номер телефона родителей, «гвардейцы» передали его в полицию.

6 марта в 3.26 в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ сигнал тревоги поступил из административного здания на улице Новоморской в Советском районе. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-2 обнаружили в одном из кабинетов на первом этаже возгорание и разбитое стекло. Забравшись внутрь, при помощи снега они потушили горевшую на полу тряпку и занимавшийся огнем угол стола. Вызывать на место происшествия пожарных они не стали, поскольку горение было ликвидировано, а причина возгорания - поджог - очевидна.