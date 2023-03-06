«Подозрение на ботулизм»: новосибирец заявил об отравлении сёмгой, купленной в известном супермаркете

Новосибирец заявил об отравлении семгой, купленной в известном супермаркете.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Житель Новосибирска заявил об отравлении семгой. По словам мужчины, рыбу он купил в отделе известного супермаркета на улице Нарымской. Дома он прожарил стейк на сковороде и съел его.
– После употребления, где-то через 4 часа, появились рвота, подъем температуры. Вызов скорой, госпитализация, диагноз - подозрение на ботулизм, – пожаловался новосибирец на «Флампе».
Мужчина отметил, что качество прожарки контролировал специальным термометром. Он добавил, что уже недомогал после съеденного стейка из этого супермаркета.
– Склонен полагать, что магазин выставляет на продажу рыбные продукты просроченные, – предположил мужчина.
На отзыв ответили представители супермаркета. Они уточнили, что проведут служебную проверку этого случая и выяснят все обстоятельства случившегося.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер