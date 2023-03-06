«Подозрение на ботулизм»: новосибирец заявил об отравлении сёмгой, купленной в известном супермаркете

Новосибирец заявил об отравлении семгой, купленной в известном супермаркете. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Новосибирска заявил об отравлении семгой. По словам мужчины, рыбу он купил в отделе известного супермаркета на улице Нарымской. Дома он прожарил стейк на сковороде и съел его.

– После употребления, где-то через 4 часа, появились рвота, подъем температуры. Вызов скорой, госпитализация, диагноз - подозрение на ботулизм, – пожаловался новосибирец на «Флампе».

Мужчина отметил, что качество прожарки контролировал специальным термометром. Он добавил, что уже недомогал после съеденного стейка из этого супермаркета.

– Склонен полагать, что магазин выставляет на продажу рыбные продукты просроченные, – предположил мужчина.

На отзыв ответили представители супермаркета. Они уточнили, что проведут служебную проверку этого случая и выяснят все обстоятельства случившегося.

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