Дерево придавило работника: предприниматель, обвиняемый в несчастном случаем на лесозаготовке, предстанет в новосибирском суде

В Новосибирской области предпринимателя осудят за несчастный случай на лесозаготовке. Фото: СК РФ НСО.

В Куйбышевском районе Новосибирской области будут судить предпринимателя за несчастный случай на лесозаготовке. Его обвиняют в нарушении правил охраны труда. Из-за этого, по данным следствия, тяжело пострадал рабочий.

– Следствие установило, что предприниматель организовал работы по лесозаготовке. Но не обеспечил правила охраны труда на них. В ноябре 2022 года обвиняемый поручил работнику выполнять валить лес на территории Михайловского лесохозяйственного участка. При этом он не обеспечил должных условий труда для рабочего. А также допустил того к деятельности без наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью. Также бизнесмен знал, что рабочий не прошел обучения и инструктажа по выполнению этой деятельности, – рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

В результате чего на работника, валившего лес, упало спиленное им дерево. От этого он получил тяжелейшие травмы.

Дело предпринимателя отправили в суд с утвержденным обвинительным заключением.

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