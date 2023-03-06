Аномально тёплая и снежная погода в марте придёт в Новосибирскую область

Мартовские аномалии прогнозируют синоптики в Новосибирской области. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Синоптики опубликовали прогноз на март в Новосибирской области. Первый месяц весны будет аномально тёплым и снежным.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, среднемесячная температура составит от – 3 до – 6 градусов, что превысит мартовскую норму почти на 2 градуса. Осадков тоже выпадет больше, чем за прошлые годы в марте.

– В первой декаде ожидаются колебания температуры воздуха ночью от – 5 до – 12, местами – 17 градусов, днем от – 8 до + 5 градусов. Во второй декаде придет похолодание до – 21 градуса. Завершится месяц стабильной плюсовой температурой до + 7 градусов, – сообщают синоптики.

Снег будет идти часто в первой и второй декадах месяца, в конце марта количество осадков снизится.

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