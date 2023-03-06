Кондитер из Бердска вышла замуж за известного казахского рэпера The Limba

Молодожены пока только зарегистрировали брак, свадьбу они хотят сыграть позже. Фото: https://vk.com/thelimba

Кондитер из города Бердска Полина Филимонова стала женой популярного среди молодежи рэпера Мухаметали Ахметжанова, более известного как The Limba. Об этом исполнитель сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Пост опубликован 3 марта. Судя по данным из справки о заключении брака, Полина и Мухаметали расписались 20 февраля. Торжественная церемония прошла в Казахстане.

− Теперь официально! – написал рэпер, опубликовав фото с молодой женой.

Исполнителю 25 лет, он родился в Казахстане. Полина − ровесница своего супруга. Молодожены пока только зарегистрировали брак, свадьбу они хотят сыграть позже.

Стоит отметить, что девушка достаточно известна в кондитерских кругах. Она основала собственную кондитерскую онлайн-школу. Как пишет Полина в своем блоге, в ее школе обучились уже более 100 тысяч учеников со всего мира.

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