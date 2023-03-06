Новосибирск вошел в пятерку самых «лайкающих» городов России

Новосибирск вошел в ТОП-5 самых «лайкающих» городов России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирск вошел в ТОП-5 самых «лайкающих» городов России. Речь идет о социальной сети «ВКонтакте».

Рейтинг подготовили аналитики «ВКонтакте» и представители факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Эксперты выяснили, сколько реакций «мне нравится» ставили жители разных городов в 2022 году.

Больше всего «лайков» поставили москвичи − 14,2%. На втором месте оказался Санкт-Петербург. Положительная реакция в соцсетях исходила от 10% горожан. Замыкает тройку лидеров Краснодар с 4,2% «лайков».

Следом идет Челябинск – в прошлом году его жители поставили 3,9% отметок «мне нравится». И, наконец, от новосибирцев было 3,8% «лайков».

− Женщины реагировали на контент активнее − они поставили 61 процент «лайков» против 39 со стороны мужчин. Самая «лайкающая» возрастная группа − 16-24, она поставила 34,5% реакций, почти 10% «лайков» пришлось на пользователей старше 55 лет, − говорится в исследовании.

Чаще всего россияне оценивали юмористические посты (351 миллион «лайков»), публикации в группах про творчество (122 миллиона), новости в городских сообществах (98 миллионов), посты в группах о фотографии (79 миллионов).

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