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НовостиОбщество6 марта 2023 6:16

Пятую неделю в Новосибирской области растет заболеваемость коронавирусом

Об этом доложили на оперативном совещании
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Пятую неделю в Новосибирской области растет заболеваемость коронавирусом.

Пятую неделю в Новосибирской области растет заболеваемость коронавирусом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с заболеваемостью ковидом усугубляется в НСО. Так, число заболевших растет пятую неделю. Об этом доложили на оперативном совещании в правительстве 6 марта.

– Наблюдается прирост заболеваемости ковидом. Зарегистрировано 735 случаев за неделю. Показатель больше на 2,5 % в сравнении с предыдущей неделей, – сообщил на совещании Александра Щербатов, глава областного Роспотребнадзора.

Также в регионе фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В НСО выявили 18 793 случая ОРВИ, в самом Новосибирске – 634 заболевших. Болеют чаще всего дети от 7 до 14 лет, а также взрослые.

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