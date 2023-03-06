Под Новосибирском бизнесмен оплатил 48 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться «Лексуса». Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области.

Под Новосибирском директор сельхозпредприятия оплатил долги, чтобы не лишиться дорогого внедорожника. В общей сложности бизнесмен насобирал 48 штрафов ГИБДД. На оплату его замотивировали судебные приставы.

– В установленные сроки для добровольного погашения задолженности должник оплату не произвел, в результате чего, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании почти 40 тысяч рублей исполнительского сбора. Но и после этого гражданин проигнорировал оплату долга, – сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Пристав пришел на работу к должнику. Вручил бизнесмену постановление на арест машины LEXUS LX 570. Предпринимателя перспектива стать пешеходом смутила. Поэтому он полностью оплатил долги.

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