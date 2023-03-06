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НовостиОбщество6 марта 2023 5:51

Под Новосибирском бизнесмен оплатил 48 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться «Лексуса»

Их сумма превысила 30 тысяч рублей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском бизнесмен оплатил 48 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться «Лексуса». Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области.

Под Новосибирском бизнесмен оплатил 48 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться «Лексуса». Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области.

Под Новосибирском директор сельхозпредприятия оплатил долги, чтобы не лишиться дорогого внедорожника. В общей сложности бизнесмен насобирал 48 штрафов ГИБДД. На оплату его замотивировали судебные приставы.

– В установленные сроки для добровольного погашения задолженности должник оплату не произвел, в результате чего, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании почти 40 тысяч рублей исполнительского сбора. Но и после этого гражданин проигнорировал оплату долга, – сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Пристав пришел на работу к должнику. Вручил бизнесмену постановление на арест машины LEXUS LX 570. Предпринимателя перспектива стать пешеходом смутила. Поэтому он полностью оплатил долги.

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