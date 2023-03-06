Под Новосибирском вынесли приговор братьям, организовавшим в гараже нарколабораторию. Фото: УФСБ НСО.

Два брата из Искитима ответили в суде за организацию нарколаборатории. Они делали синтетические наркотики и распространяли по Сибири. Запрещенные вещества родственники продавали через интернет-магазин и тайники-закладки.

– При проведении оперативно-розыскных мероприятий в январе 2022 года сотрудники УФСБ обнаружили в личном авто одного из братьев свыше 4,5 кг мефедрона. Также оперативники выявили оборудованную в гараже садового общества г. Бердска Новосибирской области нарколабораторию. Там обнаружили и изъяли свыше 8 кг мефедрона, оборудование и прекурсоры для его производства, – сообщает УФСБ по Новосибирской области.

На братьев возбудили и расследовали уголовные дела за производство и сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере.

Одному из них суд назначил 9 лет, а другому 6 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

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