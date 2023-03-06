Сибиряк вывез из Эмиратов целую сумку редких кораллов. Фото: Сибирское таможенное управление.

В Новосибирске сотрудники таможенного поста выявили незаконный груз у одного из пассажиров. У туриста, прилетевшего из ОАЭ, в сумке нашли целую россыпь кораллов.

– Ввезти из Дубая дериваты, попадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), пытался житель Новокузнецка, – сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Всего в сумке у туриста нашли 23 коралла. Их направили на экспертизу. После нее в отношении пассажира примут решение в соответствии с законом.

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