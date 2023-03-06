27 пьяных водителей поймали в Новосибирске за выходные. Фото: ГИБДД ппо Новосибирску.

В Новосибирске поймали 27 нетрезвых водителей. Рейд в городе провели на выходных, с 4 по 6 марта. Статистикой поделились в Госавтоинспекции.

–Сотрудниками Госавтоинспекции было задержано 27 водителей, из них: - 11 за управление транспортными средствами в состоянии опьянения; - 13 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения; - 3 за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования повторно, – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

В ведомстве напомнили, какое наказание предусмотрено за пьяное вождение. Речь идет о штрафе в 30 тысяч рублей, а также о лишении прав на срок до двух лет. Если же водитель уселся за руль пьяным повторно, ему грозит уголовная ответственность. И санкции посерьезнее. Штраф до 300 тысяч рублей и даже лишение свободы до 2-х лет. Кроме того, такого нарушителя лишат прав на срок до 3-х лет.

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