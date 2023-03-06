Под Новосибирском поймали браконьеров, убивших двух косуль. Фото: ГУ МВД НСО.

В Куйбышевском районе Новосибирской области полицейские задержали браконьеров. Охотники незаконно убили двух косуль. В региональном ГУ МВД рассказали подробности о происшествии.

– Ночью 2 марта на территории заказника Куйбышевского района государственный инспектор по охране животного мира заметил машину «Тойота-Премио». Она быстро проследовала к трассе и скрылась. На месте, где была иномарка, инспектор обнаружил следы крови и волочения дикого животного. А также следы от транспортного средства. Информацию об этом инспектор передал в полицию, – говорится в сообщении ведомства.

Ориентировку на машину получили сотрудники ГИБДД. Они остановили машину для проверки. На место прибыл инспектор по охране животного мира и сообщил, что по пути, где ехала иномарка, он обнаружил тушу косули. Тем временем, в полиции установили личности тех, кто находился в авто.

– Ими оказались жители Куйбышевского района в возрасте от 35 лет до 41 года, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. При проведении необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению противоправных деяний данных лиц, – добавили в МВД,

Оказалось, что мужчины убили в заказнике двух косуль. Одну из них загрузили в авто. Но по дороге ее выбросили, чтобы скрыть преступление. Вторую убитую косулю также обнаружили полицейские.

У браконьеров изъяли оружие и телефоны. В их домах прошли обыски.

Известно, что они нанесли ущерб природному миру на сумму 80 тысяч рублей.

На мужчин возбудили уголовное дело за незаконную охоту. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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