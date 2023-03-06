Таких ставок еще не было: сибиряки могут получить кредиты под 4,9% годовых

Фото: Банк «Левобережный» (ПАО).

Хотите съездить отдохнуть, сделать ремонт, обновить машину или все сразу? Позвольте себе реализовать свои мечты с кредитом «На любые цели» Банка «Левобережный».

Вы также можете рефинансировать кредиты других банков по сниженной ставке 4,9% годовых. Это позволит уменьшить ежемесячные платежи до комфортного для вас уровня. Рассчитать размер платежа можно в онлайн-калькуляторе Банка «Левобережный».

Сумма кредита - от 5 тысяч до 1,5 миллиона рублей, срок - от 6 месяцев до 5 лет. Возможно досрочное погашение без комиссии. Минимальная ставка 4,9% годовых действует для новых и действующих клиентов банка при страховании.

Кредит «На любые цели» - это доступный вариант для всех, кому срочно понадобились деньги на неотложные нужды. Он признан лучшим потребительским кредитом в России*.

Подайте заявку на кредит прямо сейчас: на сайте, в мобильном приложении BL-Online, любом офисе Банка «Левобережный» или по телефону 8-800-3333-555. Заявка рассматривается в течение 1 часа после предоставления документов. Кредитные средства можно получить онлайн.

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