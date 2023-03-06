Новосибирец отсудил у мэрии 240 тысяч рублей после ДТП из-за дорожной ямы

Новосибирец судится с мэрией из-за ямы на дороге. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирец подал в суд на департамент мэрии за яму на Гусинобродском шоссе около 3 метров в длину. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Новосибирской области.

В прошлом году весной водитель Nissan Leopard попал в неогороженную яму, превышающую допустимые по ГОСТу размеры, и разбил авто. Сумма ремонта составила более 207 тысяч рублей.

Департамент транспорта должен будет выплатить 240 тысяч рублей, если не обжалует решение суда.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как владелец BMW отсудил у мэрии более 300 тысяч рублей после наезда в метровую яму возле «Меги».

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