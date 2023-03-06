Утром 6 марта Новосибирск сковали пробки в 8 баллов из-за гололеда. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром понедельника, 6 марта, Новосибирск сковал сильный гололед. Из-за этого на дорогах города случился транспортный коллапс. Уровень пробок достиг 8 баллов, по данным «2ГИС». Рассказываем, где сегодня не проехать.

Заторы на проезде Энергетиков, на улицах Станционной, Широкой. А также на улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Пробка в обоих направлениях на площади Труда. Не проехать по улицам Немировича-Данченко, Блюхера, Новогодней. Пробки на Титова, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Затор при движении в сторону правобережья на Октябрьском мосту.

На правом берегу пробка на Большевистской в сторону Речного вокзала. Не проехать по улицам Кирова, Никитина, Добролюбова и Восход. Пробки на улицах Фрунзе и Дуси Ковальчук.

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