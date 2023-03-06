Новосибирцы выкупили снегиря у браконьера на рынке, чтобы выпустить на волю

В Новосибирске снегиря выкупили у браконьера, чтобы спасти. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске на Ленинском рынке продавали снегиря – горожане выкупили его у браконьера, чтобы выпустить на волю. Об этом рассказали в Центре реабилитации диких животных.

Как отмечают сотрудники центра, птица находилась в плохих условиях у браконьера. Людям стало жалко снегиря, они купили его и хотели выпустить, но он не полетел.

У снегиря оказалось сломано крыло. Фото: Центр реабилитации диких животных.

5 марта снегиря передали на восстановление в центр реабилитации. Оказалось, что у птицы сломано крыло. Теперь он будет находиться под контролем ветеринаров, пока не поправится.

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