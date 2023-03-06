Новосибирцев предупредили об «автомобильном маньяке», промышляющем на Фрунзе. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске на улице Фрунзе завелся злоумышленник. Из-за пакостей, которые он натворил, горожане прозвали его «автомобильным маньяком».

– Автомобильный маньяк завелся на парковке возле Фрунзе, 228. В пятницу на двух машинах оторвал зеркала, а 5 марта злоумышленник замял номер у одного из авто, – написали очевидцы в паблике «АСТ-54».

Комментаторы уверены, пакостника можно вычислить по камерам. Его, по их мнению, нужно сдать полиции и наказать по закону.

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