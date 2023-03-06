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НовостиОбщество6 марта 2023 0:54

Новосибирцев предупредили об «автомобильном маньяке», промышляющем на Фрунзе

Он уже испортил несколько машин
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцев предупредили об «автомобильном маньяке», промышляющем на Фрунзе.

Новосибирцев предупредили об «автомобильном маньяке», промышляющем на Фрунзе.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске на улице Фрунзе завелся злоумышленник. Из-за пакостей, которые он натворил, горожане прозвали его «автомобильным маньяком».

– Автомобильный маньяк завелся на парковке возле Фрунзе, 228. В пятницу на двух машинах оторвал зеркала, а 5 марта злоумышленник замял номер у одного из авто, – написали очевидцы в паблике «АСТ-54».

Комментаторы уверены, пакостника можно вычислить по камерам. Его, по их мнению, нужно сдать полиции и наказать по закону.

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