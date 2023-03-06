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НовостиОбщество6 марта 2023 0:00

Небольшой снег и ветер: новосибирцам рассказали о погоде на 6 марта 2023 года

В Новосибирске 6 марта обещают небольшой снег и ветер
Анастасия ХРОМЫХ
В городе может потеплеть до 0 градусов.

В городе может потеплеть до 0 градусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики подготовили прогноз погоды на понедельник, 6 марта. Так, в этот день будет идти небольшой снег и дуть южный ветер.

Ночью обещают -8…-10 градусов. Днем будет гораздо теплее – в городе может потеплеть до 0 градусов.

− Облачно, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица, − предупреждают синоптики.

Местами порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

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