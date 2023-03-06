Небольшой снег и ветер: новосибирцам рассказали о погоде на 6 марта 2023 года

В городе может потеплеть до 0 градусов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Синоптики подготовили прогноз погоды на понедельник, 6 марта. Так, в этот день будет идти небольшой снег и дуть южный ветер.
Ночью обещают -8…-10 градусов. Днем будет гораздо теплее – в городе может потеплеть до 0 градусов.
− Облачно, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица, − предупреждают синоптики.
Местами порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.
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