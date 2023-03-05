Прохожие пришли на помощь новосибирцу, у которого случился сердечный приступ на улице

У новосибирца случился сердечный приступ на улице. Фото: стоп-кадр из видео Марьяны
В Новосибирске прохожие помогли мужчине, у которого случился сердечный приступ на улице. Сибиряк шел и внезапно рухнул на землю. Об этом в группе «Инцидент Новосибирск» рассказала местная жительница Марьяна Дремина.
ЧП произошло вечером в субботу, 4 марта.
− Примерно в 17:30 у СГУПСа упал человек. Порядка пяти минут ему оказывали первую помощь прохожие, пока ждали бригаду скорой помощи, − сообщила Марьяна.
Несколько неравнодушных местных жителей окружили мужчину. Одна девушка делала ему непрямой массаж сердца, а другая – искусственное дыхание.
О дальнейшей судьбе сибиряка ничего не известно.
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