Прохожие пришли на помощь новосибирцу, у которого случился сердечный приступ на улице

У новосибирца случился сердечный приступ на улице. Фото: стоп-кадр из видео Марьяны

В Новосибирске прохожие помогли мужчине, у которого случился сердечный приступ на улице. Сибиряк шел и внезапно рухнул на землю. Об этом в группе «Инцидент Новосибирск» рассказала местная жительница Марьяна Дремина.

ЧП произошло вечером в субботу, 4 марта.

− Примерно в 17:30 у СГУПСа упал человек. Порядка пяти минут ему оказывали первую помощь прохожие, пока ждали бригаду скорой помощи, − сообщила Марьяна.

Несколько неравнодушных местных жителей окружили мужчину. Одна девушка делала ему непрямой массаж сердца, а другая – искусственное дыхание.

О дальнейшей судьбе сибиряка ничего не известно.

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