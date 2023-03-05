В Новосибирске на границе двух районов хотят установить стелу - жители сравнили её с приведением

В Новосибирске на границе Октябрьского и Дзержинского районов хотят установить стелу. Фото: novo-sibirsk.ru

В Новосибирске на границе Октябрьского и Дзержинского районов хотят установить стелу. Сейчас её проект находится на рассмотрении в городском худсовете. По поручению мэра в дальнейшем такие стелы планируют разместить во всех районах.

- И вот как раз поручение мэра, чтобы в районах на въезде в город стояли стелы, которые говорили, что вы въезжаете в Новосибирск, - цитирует вице-мэра города Анну Терешкову издание Infopro54. - Если помните, когда въезжаете со стороны Толмачево, там горит «Новосибирск». Она, как мне кажется, очень красиво светится (не буду говорить за всех членов худсовета). Вот такую же примерно стелу нам пытается установить Дзержинский район.

Финансовый вопрос установки стелы обещает взять на себя компания-разработчик. Но на общественных обсуждениях часть горожан высказала недовольство против эстетического оформления объекта.

Выполнена стела будет в форме латинской буквы V со световым оформлением со стороны въезда в город. На сайте администрации Дзержинского района сказано, что это можно трактовать как разворот книги и как размах крыльев. Однако некоторые сибиряки сравнили такое исполнение с привидением.

В городском худсовете отметили, что они готовы будут поддержать саму идею установки стелы, но вот над её оформлением еще стоит подумать.

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