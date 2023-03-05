В Первомайском районе Новосибирска загорелся жилой дом

В Первомайском районе Новосибирска произошел пожар в жилом доме. Фото: Новосибирск с огоньком

В воскресенье, 5 марта, в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

ЧП произошло по адресу Бердское шоссе, 38. Как видно на снимке, огонь объял деревянное строение.

Информации о пострадавших не поступало. Также неизвестно, из-за чего начался пожар.

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