В Первомайском районе Новосибирска загорелся жилой дом

В Первомайском районе Новосибирска произошел пожар в жилом доме. Фото: Новосибирск с огоньком
В воскресенье, 5 марта, в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
ЧП произошло по адресу Бердское шоссе, 38. Как видно на снимке, огонь объял деревянное строение.
Информации о пострадавших не поступало. Также неизвестно, из-за чего начался пожар.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер