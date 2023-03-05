Новосибирец пробил колесо на Димитровском мосту – теперь он собирается обратиться в суд

Сибиряк наехал на яму левым передним колесом. Фото: предоставлены Сергеем

Новосибирец Сергей Иванов наехал на яму, образовавшуюся на Димитровском мосту, и пробил колесо своего авто. Теперь мужчина собирается обратиться в суд. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

ДТП произошло поздно вечером в субботу, 4 марта.

− Оставив трехмесячного сына бабушке, решили с женой сходить в кино на вечерний сеанс. В 22:10, двигаясь по Димитровскому мосту на автомобиле Mercedes-Benz со скоростью 55 км/ч, левым передним колесом наехал на яму. Она глубиной была около девяти сантиметров. В результате чего получил повреждение дорогостоящего колеса, покрышки и диска (покрышка восстановлению не подлежит). А также возможны скрытые дефекты, − сообщил КП-Новосибирск Сергей.

Сразу после ДТП сибиряк обратился к знакомому автоюристу. Эксперт посоветовал ему, как нужно вести себя в данной ситуации. Сергей вызвал на место экипаж ДПС. По его словам, ждать инспектора пришлось пять часов.

− Пока ждали ДПС, возле нас остановилось более 10 авто. Водители выходили и осматривали свои колеса. Двое из них меняли колеса прямо на съезде с моста. Это говорит о том, что бедствие уже принимает массовый характер! Впереди судебные тяжбы, однако это совсем не значит, что нужно бездействовать, − добавил мужчина.

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